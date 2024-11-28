Політика

Штати готують пакет військової допомоги Україні на $725 млн
28 Листопада 2024 07:29
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зброя, сша
Відвантаження озброєння для України / Фото: Міноборони США

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги Україні вартістю $725 мільйонів, повідомляє Reuters

За словами джерел видання, до пакета увійдуть різні види озброєння, необхідні для стримування російського наступу. Очікується, що офіційне повідомлення про виділення допомоги буде направлено до Конгресу вже в понеділок, хоча деталі можуть змінитися до моменту підписання документа президентом.

Серед передбачених поставок:

  • протитанкова зброя,
  • міни,
  • безпілотники,
  • ракети Stinger,
  • боєприпаси для систем HIMARS.

Ця допомога стане найбільшим використанням президентського повноваження (Presidential Drawdown Authority, PDA), яке дозволяє екстрено передавати зброю зі складів США. Для порівняння, попередні пакети допомоги через PDA зазвичай складали $125–250 мільйонів. Наразі у розпорядженні Байдена залишаються $4–5 мільярдів PDA, раніше затверджених Конгресом.


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