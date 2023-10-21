Шрьодер стверджує, що США не дали йому помирити Росію та Україну

Канцлер Німеччини у 1998 – 2005 роках Герхард Шрьодер в інтерв’ю німецькій газеті Berliner Zeitung заявив, що минулого року Україна нібито зверталася до нього з проханням стати посередником у мирному врегулюванні з Росією, а США нібито перешкодили мирній угоді.

За словами екс-канцлера, в Україні після початку російського вторгнення у 2022 році його попросили передати Володимиру Путіну якесь повідомлення. Шрьодер перерахував також умови мирного плану, який нібито обговорювався у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Серед них – відмова України від вступу в майбутньому до НАТО, гарантії безпеки України з боку членів Ради Безпеки ООН та Німеччини, автономія регіонів Донбасу, переговори щодо статусу Криму, анексованого Росією у 2014 році, та надання російській мові статусу другої офіційної в Україні поряд з українською.

Шрьодер стверджує, що Київ нібито був готовий укласти мирну угоду в ході переговорів з російськими представниками у Стамбулі навесні 2022 року, проте йому не дозволили це зробити Сполучені Штати. Екс-канцлер заявляє, що він у цей період зустрічався з українським представником Рустемом Умеровим (нині міністр оборони України) та “тет-а-тет” із Путіним, але не уточнює, де і за яких обставин це відбувалося. Шрьодер і раніше стверджував, що приїжджав до Москви і розмовляв із Путіним уже після початку війни.

Шрьодер, розмірковуючи про російсько-українську війну, також заявляє, що Захід “має розуміти” стурбованість Москви розширенням НАТО і перспективами вступу до цього союзу України та Грузії і зважати на це. На думку відставного політика, самим країнам Заходу нічого не загрожує, оскільки Росія не піде на прямий конфлікт із НАТО.

Ці заяви багато в чому збігаються з тими, що робилися президентом Путіним та іншими російськими представниками напередодні та після вторгнення в Україну.