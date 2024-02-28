Шрі-Ланка скасувала продовження віз для росіян та українців

Імміграційна служба Шрі-Ланки вирішила відмовитися від продовження довгострокових віз для російських та українських туристів через занепокоєння щодо нелегального бізнесу російських підприємців, який працює за політикою “тільки для білих”. Туристи повинні покинути острівну державу протягом двох тижнів.

Про це повідомляє видання India Today.

Це рішення ухвалили на тлі негативної реакції в соціальних мережах щодо російських підприємств, які працюють нелегально і дотримуються політики “тільки для білих”, не допускаючи до роботи місцевих жителів.

Імміграційна служба повідомила Міністерство туризму Шрі-Ланки про те, що російські та українські туристи повинні покинути острівну державу протягом двох тижнів, починаючи з 23 лютого, оскільки термін дії їхніх віз закінчився, цитує чиновників інформаційна агенція PTI.

“Міністерство туризму Шрі-Ланки заявило, що отримало скарги на те, що росіяни та українці залишаються на Шрі-Ланці на довший час, відкривають свої ресторани та нічні клуби, наймають на роботу іноземців та використовують способи оплати за послуги в обхід місцевих систем”, — пише видання.

Міністр туризму Шрі-Ланки Харін Фернандо повідомив Daily Mirror, що міністерство отримало скарги на деяких росіян, які ведуть нелегальний бізнес у південній частині країни.

Він сказав, що рейди були проведені після консультацій з імміграційною службою, повідомляє The Independent.

При цьому зазначається, що офіс президента Раніла Вікремесінгхе оприлюднив повідомлення, в якому наказав провести розслідування щодо рішення попросити українців і росіян покинути країну без схвалення Кабінету міністрів.

Як повідомляє PTI, згідно з повідомленням пресслужби президента, уряд Шрі-Ланки офіційно не приймав заклику відкликати продовження віз, наданих українським і російським туристам.