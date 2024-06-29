Політика

Шрі-Ланка вимагає від РФ компенсацію за загиблих і поранених в Україні своїх громадян
29 Червня 2024 09:41
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найманці, росія, шрі-ланка
Делегація МЗС Шрі-Ланки на зустрічі в Москві, 27 червня 2024 року / Фото МЗС Шрі-Ланки

Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за загиблих і поранених громадян країни, які брали участь у російській агресії проти України. Про це повідомляється на сайті МЗС Шрі-Ланки.

У повідомленні йдеться про те, що під час зустрічі із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним, делегація ланкійських дипломатів, очолювана міністром закордонних справ Таракою Баласурією 26 і 27 червня, підняла питання “виплат сім’ям 17 загиблих і поранених, а також дострокового розірвання контрактів зі шрі-ланкійцями і виплат винагород”. При цьому кількість поранених у повідомленні не уточнюють.

Зі свого боку МЗС Росії не наводить жодних подробиць переговорів у своєму релізі. У повідомленні відомства йдеться, що на зустрічі обговорювали “актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного”.

Раніше МЗС Шрі-Ланки повідомляло, що на війну багатьох ланкійців вербували обманом. Російська сторона, як стверджується, обіцяла найманцям високі зарплати, роботу в тилу та громадянство.

Офіційних підтверджень з боку РФ щодо участі громадян Шрі-Ланки у війні проти України не було.


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