Кримінал

На Харківщині окупанти викрали та катували сімох громадян Шрі-Ланки

18 Вересня 2022 20:30
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Як розповів заступник начальника поліції Харківської області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов, сім громадян Шрі-Ланки – жінка та 6 чоловіків на початку повномасштабного вторгнення знаходились у Купянську. Вони злякались війни, та вирішили нікуди не виїжджати, а заховатись. У травні вони намагались пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії рф їх затримали, зв’язали їм руки, вдягли мішки на голову та відвезли до імпровізованої в’язниці у Вовчанську.

Там шрі-ланкійців тримали у нелюдяних умовах, змушували працювати прибиральниками. Жінку тримали в карцері два місяці! Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Так як рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли – росіяни під час тортур казали “money”. Судячи з цього, друга армія світу вимагала з затриманих іноземців з Шрі-ланки гроші.

Після деокупації Вовчанську іноземці знову вирішили піти до Харкова пішки – і по дорозі їх зустрів охоронець готелю, який приютив та повідомив про це українській поліції.

Слідче управління наразі проводить слідчі дії, допитує їх в якості потерпілих, та встановлює усі деталі.

“Вже є зв’язок з посольством Шрі-Ланки, а усім іноземцям поліцією забезпечено безпеку та належні умови для проживання”, – запевнили в поліції.


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