Кримінал

Шпигував за ЗСУ: у Запоріжжі затримали демобілізованого строковика, який працював на російську розвідку
20 Вересня 2024 11:35
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запоріжжя, зсу
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, який працював на російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що фігурант шпигував за українськими військовими, які залучені до бойових дій на півдні.

Росіяни помітили демобілізованого строковика через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони також співпрацюють із ворожою спецслужбою.

Зазначено, окупанти хотіли дізнатися основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову. Водночас РФ цікавили місцезнаходження командних пунктів та українських укріпрайонів на Запорізькому напрямку.

“У травні цього року він (фігурант, – ред.) звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ”, – йдеться в повідомленні.

Працівник російської спецслужби спочатку запросив у демобілізованого строковика координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, де він проходив службу. Після цього підозрюваний обходив Запоріжжя та приховно фіксував локації підрозділів ЗСУ й мостів, якими рухаються українські бійці у напрямку фронту.

“Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії”, – розповіли в СБУ.

Російського агента затримали у ході його дорозвідки для росіян військового обʼєкта. У фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для звʼязку з куратором РФ.

“На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, – резюмують у СБУ.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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