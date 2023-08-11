Політика

Шольца закликали негайно передати Taurus Україні

11 Серпня 2023 14:15
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німеччина, україна, ракети

Депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє ntv.

За словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, “зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію”, тому, вважає він, “якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни”.

При цьому він назвав “фальшивим” аргумент, який часто висувають проти постачань, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що ракети Taurus “терміново потрібні Україні”. На її думку, це “відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може завдавати превентивних ударів, щоб зупинити атаки (по ній)”.

“Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню”, – резюмувала вона.

Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії “ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь”, але, зазначила вона, Німеччина “тісно координує свої дії з союзниками”.


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