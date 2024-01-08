Шольц заявив, що Євросоюз має надавати більше військової допомоги Україні 

Німеччина запланувала збільшити вдвічі видатки на військову допомогу Україні та очікує, що й інші країни ЄС збільшать свої внески.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній з люксембурзьким колегою Люком Фріденом пресконференції у Берліні.

За словами Шольца, обсяг допомоги Києву озброєнням, що надається окремими країнами, має бути достатньо великим.

«Те, що ми знаємо досі, не є достатньо великим. Потрібні більші внески», – підкреслив глава уряду ФРН.

Він зазначив, що до ЄС було передане прохання «опитати» окремі країни, адже можливо, деякі плани ще не було оголошено.

«Плани Німеччини визначені: ми в нашому бюджеті подбали про можливість інвестувати 8 млрд євро», – сказав Шольц, уточнивши, що не всі проєкти ще визначені.

Канцлер також закликав представити найпізніше до засідання Європейської ради 1 лютого «якомога точніший огляд того, який конкретний внесок європейські партнери зроблять на підтримку України цього року».

Своєю чергою прем‘єр-міністр Люксембургу Люк Фріден зазначив, що для герцогства та для всіх європейців Україна та її майбутнє є важливими, адже йдеться про фундаментальні принципи, про майбутнє всього континенту, про захист миру, свободи та суверенітету всіх європейських країн.

«Йдеться про більше, ніж просто про частину території України. Йдеться про основні принципи… Ми не можемо залишити Україну на самоті. Всі країни ЄС, які вірять у право, суверенітет і незалежність, мають зробити свій солідарний внесок – у вигляді військової допомоги, прямої фінансової допомоги, гуманітарної, підтримки біженців, щодо відбудови», – сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що допомога має відповідати можливостям і бути пропорційною ВПП країн і їхньому військовому бюджету. Фріден поінформував, що його країна спрямовує на допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету, та пообіцяв продовжувати підтримку.

Обидва глави урядів також висловили сподівання, що на позачерговому саміті ЄС 1 лютого вдаться досягти спільного рішення всіх 27 країн, включно з Угорщиною, щодо фінансування України.

У контексті розширення ЄС Шольц назвав ухвалення рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою «історичними кроками».

Фріден додав, що розширення «буде необхідне в наступні 10 років».

Це перший закордонний візит нового глави уряду Люксембургу.

Кілька днів тому відбувся візит у Берлін міністра закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттеля, який раніше був прем’єр-міністром.