Політика

Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним
16 Жовтня 2024 15:37
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путін, шольц
Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність провести переговори з президентом РФ Путіним. 

Про це Шольц сказав у Бундестазі, передає Rheinische Post.

“Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: “Так, також так”, – заявив канцлер.

Крім того, він наголосив, що ніколи не ухвалюватиме рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Також, канцлер заявив, що величезна кількість солдатів російської армії щодня стають “жертвами імперіалістичного божевілля російського президента”. 

“Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі”, – додав Шольц.


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