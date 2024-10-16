Шольц заявив про готовність поговорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність провести переговори з президентом РФ Путіним.

Про це Шольц сказав у Бундестазі, передає Rheinische Post.

“Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми також говорити з російським президентом, ми відповідаємо: “Так, також так”, – заявив канцлер.

Крім того, він наголосив, що ніколи не ухвалюватиме рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

Також, канцлер заявив, що величезна кількість солдатів російської армії щодня стають “жертвами імперіалістичного божевілля російського президента”.

“Вони теж є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Це те, що не повинно повторитися в Європі”, – додав Шольц.