Політика

Шольц запропонував Орбану “піти випити кави”, поки голосуватимуть за переговори з Україною — ЗМІ

15 Грудня 2023 10:36
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Євросоюз

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану «піти випити кави», поки інші лідери ЄС голосуватимуть за підтримку старту офіційних переговорів з Україною про вступ в ЄС.

Про це пише Politico з посиланням на трьох посадовців.

За даними видання, приблизно через три години дискусії між лідерами ЄС щодо приєднання України до блоку зайшли в глухий кут. Тоді канцлер Німеччини запропонував Орбану: можливо, випийте кави поза кімнатою.

Коли Орбан ненадовго залишив залу, решта 26 лідерів ЄС змогли одноголосно проголосувати за підтримку України. Адже правила ЄС дозволяють так зробити, якщо один з лідерів відсутній. Орбан же таким чином міг залишитися при своєму і сказати, що не голосував “за”.

Після того, як Шольц та Орбан поговорили в кулуарах, останній покинув зал. За даними співрозмовників Politico, стратегія німецького лідера викликала здивування в Брюсселі (та за його межами). Офіційні особи та дипломати ЄС на саміті в четвер не змогли сказати, чи застосовувався такий крок Шольца колись раніше.

Один з посадовців сказав, що позиція Орбана почала коливатися під час спільного сніданку з Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Євроради Шарлем Мішелем і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Під час обіду Орбан намагався надати якісь аргументи, що Україна «страждає від дефіциту верховенства права», через що вона не готова до вступу.

«Після кількох годин, протягом яких інші 26 лідерів розвінчали всі аргументи Орбана, Шольц прийшов якраз у потрібний час зі своєю пропозицією», — сказав один дипломат ЄС.


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