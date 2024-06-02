Політика

Шольц – Путіну: ми будемо захищати “кожен квадратний дюйм” території НАТО

2 Червня 2024 20:14
шольц, нато
Прапори Німеччини, ЄС і НАТО майорять біля будівлі нижньої палати німецького парламенту в Берліні, 26 квітня 2024 / Фото Reuters

Нещодавній крок НАТО зі зміцнення свого східного кордону спрямований на стримування Росії, заявив у неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що Москві має бути зрозуміло, що альянс буде готовий захищати себе в разі потреби, повідомляє Reuters.

Виступаючи на Східнонімецькому економічному форумі, на якому також була присутня прем’єр-міністр Литви Інгріда Сімоніте, Шольц сказав, що Німеччина відіграє провідну роль у присутності НАТО в країнах Балтії на кордоні з Росією, яка триває вже майже десять років.

“І оскільки загроза з боку Росії зберігатиметься, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії, а в майбутньому розмістити там на постійній основі цілу бригаду”, – сказав Шольц.

“Але цей поворот у політиці безпеки необхідний для того, щоб показати Росії: Ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від нападів”.

Він сказав, що дипломатія буде успішною лише з позиції сили, додавши, що для країн Балтії життєво важливо, щоб союзники по НАТО могли повністю покладатися на те, що вони стануть на їхній захист у разі нападу Росії.

“І це послання для нас. Але це також послання для Росії. Тому що довіра до цієї гарантії, звичайно, також є частиною російських розрахунків”.

Президент Росії Володимир Путін раніше цього тижня застеріг членів НАТО від того, щоб дозволити Україні стріляти зі своєї зброї в бік Росії, після того, як кілька західних союзників зняли обмеження на використання зброї, наданої Києву.

Глава НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю відкинув ці попередження, заявивши, що альянс чув їх багато разів і що самооборона не є ескалацією.


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