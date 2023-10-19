Шольц пообіцяв зимовий пакет допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні, зокрема йдеться про плани країни надати Україні зимовий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на промову Шольца у Бундестазі.
Він наголосив, що засоби протиповітряної оборони будуть ключовим елементом нового «зимового» пакету військової допомоги.
Повідомляється, що до нього, серед іншого, увійде додатковий ЗРК Patriot, нові системи Iris-T, зенітні установки Gepard і необхідні боєприпаси.
Крім того, у Європі тривають дискусії щодо того, звідки здійснюватиметься фінансування для України.
При цьому позиція Німеччини полягає в тому, що не все має фінансуватися лише додатковими коштами, але буде «перепріоритизація».
Раніше Міноборони країни оголошувало про передачу Україні нового пакета військової допомоги, в який увійдуть системи протиповітряної оборони, броньована техніка та боєприпаси.