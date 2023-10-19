Політика

Шольц пообіцяв зимовий пакет допомоги Україні

19 Жовтня 2023 13:21
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німеччина, допомога

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв подальші поставки зброї та фінансову підтримку Україні, зокрема йдеться про плани країни надати Україні зимовий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на промову Шольца у Бундестазі.

Він наголосив, що засоби протиповітряної оборони будуть ключовим елементом нового «зимового» пакету військової допомоги.

Повідомляється, що до нього, серед іншого, увійде додатковий ЗРК Patriot, нові системи Iris-T, зенітні установки Gepard і необхідні боєприпаси.

Крім того, у Європі тривають дискусії щодо того, звідки здійснюватиметься фінансування для України.

При цьому позиція Німеччини полягає в тому, що не все має фінансуватися лише додатковими коштами, але буде «перепріоритизація».

Раніше Міноборони країни оголошувало про передачу Україні нового пакета військової допомоги, в який увійдуть системи протиповітряної оборони, броньована техніка та боєприпаси.


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