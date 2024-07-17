Шольц планує відвідати Сербію

19 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає сербський Белград, щоб взяти участь у підписанні угоди про співпрацю між ЄС і Сербією щодо імпорту корисних копалин.

Про це виданню Politico розповіли три джерела.

Як зазначає видання, літій є важливою сировиною у виробництві електроавтомобілів. Німеччина, як найбільший автовиробник ЄС, дуже зацікавлена в забезпеченні поставок літію – особливо в межах Європи, щоб зменшити свою залежність від Китаю.

За даними співрозмовників Politico, також очікується, що в церемонії підписання візьме участь віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розглядала можливість приєднатися до поїздки, але її участь є невизначеною, враховуючи, що їй все ще потрібно забезпечити своє переобрання на другий термін на голосуванні в Європейському парламенті в четвер.

У травні Шефчович заявив, що літієва угода з Сербією може бути укладена “протягом короткого періоду часу”.

Видання також пише, що візит є незвичним, оскільки сербський президент Александар Вучич був значною мірою ізольований серед європейських лідерів через його суперечливі загравання з Росією і Китаєм, напруженість у відносинах з Косовом і звинувачення у фальсифікації виборів.

Раніше цього тижня уряд Сербії оголосив, що відновить роботу над суперечливим проєктом з видобутку літію на заході країни після того, як минулого тижня конституційний суд скасував попереднє рішення про припинення робіт.

Попередній уряд у Белграді зупинив проєкт і скасував ліцензії, видані британсько-австралійському гірничодобувному гіганту Rio Tinto після масових протестів понад два роки тому.

Шахта Ядар, розташована поблизу міста Лозниця на заході Сербії, містить одні з найбільших в Європі покладів літію.

Минулого місяця Вучич повідомив Financial Times, що шахта, яку він планує відкрити у 2028 році, вироблятиме 58 тисяч тонн літію на рік.

