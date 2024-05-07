Політика

Шольц підтримав ідею більшу частину прибутків від заморожених російських активів на оборону України

7 Травня 2024 07:50
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шольц, україна, рф
Олаф Шольц / Getty Images

Канцлер Німеччини підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

Про це Шольц сказав після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі, передає Reuters.

“Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі”, — наголосив Шольц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що його країна та країни Балтії наполягають на швидкому збільшенні виробництва зброї в Європі та додав, що виробництво боєприпасів і систем протиповітряної оборони вже збільшили.

Раніше, у березні, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброї для України.

Видання зазначає, що близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігають у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, що має цінні папери та готівку російського центробанку на 190 млрд євро.


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