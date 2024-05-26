Шольц каже, що проти використання німецької зброї по цілях у Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Києву використовувати німецьку зброю для ураження цілей у Росії. Про це він сказав 26 травня на заході в Берліні з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини, передає Der Spiegel.

«У нас є чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок зброї, які ми вже здійснили. І вони працюють. Принаймні, це моє припущення», – заявив Шольц.

Також канцлер вкотре повторив тезу, що прагне уникнути ескалації конфлікту. Досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона застосована на російській території.

Країна, зокрема, надала Україні ракетні далекобійні установки Mars II, які мають радіус дії понад 80 кілометрів, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.