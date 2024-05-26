Політика

Шольц каже, що проти використання німецької зброї по цілях у Росії

26 Травня 2024 17:12
зброя, німеччина, шольц
Олаф Шольц на заході з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Києву використовувати німецьку зброю для ураження цілей у Росії. Про це він сказав 26 травня на заході в Берліні з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини, передає Der Spiegel.

«У нас є чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок зброї, які ми вже здійснили. І вони працюють. Принаймні, це моє припущення», – заявив Шольц.

Також канцлер вкотре повторив тезу, що прагне уникнути ескалації конфлікту. Досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона застосована на російській території.

Країна, зокрема, надала Україні ракетні далекобійні установки Mars II, які мають радіус дії понад 80 кілометрів, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.


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