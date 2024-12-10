Шольц і Макрон відкриті до співпраці з повстанцями, які повалили режим Асада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон висловили готовність до співпраці з повстанськими групами, які повалили режим Башара Асада в Сирії.

Про це йдеться в офіційній заяві німецького уряду за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

Шольц і Макрон зазначили, що готові взаємодіяти з новими сирійськими лідерами за умови дотримання прав людини та захисту етнічних і релігійних меншин.

Вони також схвально оцінили усунення від влади Асада, підкресливши, що його правління завдало “жахливих страждань сирійському народу” та спричинило “величезну шкоду країні”.

Лідери Франції та Німеччини наголосили на важливості збереження територіальної цілісності та суверенітету Сирії. Вони домовилися координувати зусилля, щоб посилити роль Європейського Союзу у врегулюванні ситуації в регіоні.