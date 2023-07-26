Політика

Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї

26 Липня 2023 14:37
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корея, шойгу

За словами Шойгу, від з перших хвилин перебування у Північній Кореї “відчув турботу та увагу” диктаторської держави. 

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів переговори з північнокорейським колегою Кан Сун Намом під час візиту до тоталітарної КНДР.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Шойгу подякув Пхеньяну за запрошення до столиці “дружньої країни”. За його словами, від з перших хвилин “відчув турботу та увагу” диктаторської держави. 

“Радий зустрічі та знайомству з вами. З вдячністю скористався вашим запрошенням відвідати Пхеньян – столицю дружньої держави. Вдячний корейським друзям за запропоновану насичену програму. З перших хвилин відчув вашу турботу та вашу увагу. Можливо не тільки активно попрацювати, а й дізнатися багато цікавого про КНДР, вашу культуру, традиції та пам’ятки», – заявив міністр.

Також російський міністр Шойгу також висловив сподівання, що переговори сприятимуть зміцненню взаємодії із Північною Кореєю у сфері оборони.


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