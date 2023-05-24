Політика

Шойгу пообіцяв надалі “дуже жорстко” реагувати на атаки

24 Травня 2023 14:02
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шойгу, білгород

Російські військові “оперативно і дуже жорстко” реагуватимуть на дії, подібні до вторгнення в Білгородську область, сказав російський міністр оборони Сергій Шойгу.

“На подібні дії українських бойовиків і надалі реагуватимемо оперативно та гранично жорстко”, – пообіцяв він.

Вранці 22 травня диверсійні групи перейшли кордон Білгородської області з Україною біля прикордонного пункту “Грайворон”. Бойові дії тривали цілий день і вночі, місцевих жителів довелося евакуювати. Відповідальність за рейд взяли на себе два підрозділи, які заявляють про те, що воюють на боці України: легіон “Свобода Росії” та “Російський добровольчий корпус”, який у березні брав участь у схожій вилазці до Брянської області.

Україна заперечує причетність до атак, називаючи рейди ознакою внутрішнього розколу Росії.


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