Шойгу пообіцяв надалі “дуже жорстко” реагувати на атаки

Російські військові “оперативно і дуже жорстко” реагуватимуть на дії, подібні до вторгнення в Білгородську область, сказав російський міністр оборони Сергій Шойгу.

“На подібні дії українських бойовиків і надалі реагуватимемо оперативно та гранично жорстко”, – пообіцяв він.

Вранці 22 травня диверсійні групи перейшли кордон Білгородської області з Україною біля прикордонного пункту “Грайворон”. Бойові дії тривали цілий день і вночі, місцевих жителів довелося евакуювати. Відповідальність за рейд взяли на себе два підрозділи, які заявляють про те, що воюють на боці України: легіон “Свобода Росії” та “Російський добровольчий корпус”, який у березні брав участь у схожій вилазці до Брянської області.

Україна заперечує причетність до атак, називаючи рейди ознакою внутрішнього розколу Росії.