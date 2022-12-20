Суспільство

Шойгу “перевірив передові позиції російських підрозділів”: вони були за 75 км від лінії фронту

20 Грудня 2022 07:50
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шойгу

У неділю Міністерство оборони Росії опублікувало відео “робочої поїздки” міністра оборони Сергія Шойгу до “району проведення Спеціальної військової операції”. У повідомленні відомство йдеться, що Шойгу “здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні Спеціальної військової операції”.

На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота.

Користувач твіттера @GlasnostGone та волонтери проекту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташоване в Криму, в районі населеного пункту Армянськ, за 80 кілометрів від найближчих українських позицій.

Вперше про цю лінію окопів та укріплень 9 листопада написав дослідник Бенджамін Піттет, який виявив її на супутникових знімках Planet.com


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