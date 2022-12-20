Шойгу “перевірив передові позиції російських підрозділів”: вони були за 75 км від лінії фронту

У неділю Міністерство оборони Росії опублікувало відео “робочої поїздки” міністра оборони Сергія Шойгу до “району проведення Спеціальної військової операції”. У повідомленні відомство йдеться, що Шойгу “здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні Спеціальної військової операції”.

На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота.

Goodnight #Ukraine. I'll leave with 🇷🇺 saying Shoigu inspected advanced positions in the "special military operation" – this giving the impression he flew over frontline in 🇺🇦. So I looked, and he's nowhere near frontline, the 🤡 simply flew over occupied #Crimea. (1st pic video) https://t.co/JH9d6JbrEu pic.twitter.com/ZD5B70RtbM — Glasnost Gone (@GlasnostGone) December 18, 2022

Користувач твіттера @GlasnostGone та волонтери проекту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташоване в Криму, в районі населеного пункту Армянськ, за 80 кілометрів від найближчих українських позицій.

Вперше про цю лінію окопів та укріплень 9 листопада написав дослідник Бенджамін Піттет, який виявив її на супутникових знімках Planet.com