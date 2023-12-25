Шойгу доповів Путіну про взяття Мар’їнки

Президент Росії Володимир Путін у Санкт-Петербурзі провів робочу зустріч із міністром оборони Сергієм Шойгу. Глава військового відомства повідомив, що російські війська зайняли населений пункт Мар’їнка у Донецькій області України.

Міністр повідомив, що взяття Мар’їнки під контроль збройних сил РФ дозволить ефективніше захищати Донецьк від обстрілу з боку української армії.

Путін привітав Шойгу та попросив «передати найтепліші привітання та слова подяки всім, хто брав участь у боях за Мар’їнку». Він зазначив, що за підсумками цієї операції військовим буде вручено держнагороди.

Путін вважає, що взяття Мар’їнки (на фото) дозволить військам РФ “вийти на оперативний простір”.