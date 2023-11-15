Політика

Шмигаль заявив, що Україна буде посилювати співпрацю з країнами Африки

15 Листопада 2023 19:18
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україна, Шмигаль, африка

Україна посилюватиме співпрацю з країнами Африки.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

«Україна посилюватиме співпрацю з країнами Африки. Говорили про це під час зустрічі з африканськими журналістами. Сьогодні ми пропонуємо нашим африканським партнерам працювати над пошуком якомога більшого числа точок дотику», – заявив Шмигаль.

Під час зустрічі обговорили те, як країни Африки можуть допомогти у реалізації Формули миру Президента України.

За словами Прем’єра, один з пунктів формули – продовольча безпека. «Від експорту нашого продовольства залежить життя близько 400 млн людей, зокрема й на Африканському континенті. У цьому контексті торкнулися роботи альтернативного зернового коридору. Попри блокаду Росією портів Чорного моря, Україна зберігає статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки», – заявив він.

Шмигаль також розповів про сфери, в яких перспективно розвивати відносини: освіта, ІТ, цифровізація. «Відчуваємо готовність країн Африки більш активно співпрацювати з Україною», – зазначив глава уряду.


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