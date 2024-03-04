Шмигаль заявив, що на потреби відновлення урядом було використано близько ₴30 млрд 

У 2023 році на потреби відновлення урядом було використано близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів.

Про це під час пресконференції сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Минулого року ми використали близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів; це від російських банків та підприємств. Наразі АРМА виставляє на продаж яхту Медведчука, і кошти від цього продажу будуть надходити у державний Фонд відновлення та також використовуватись для відновлення України”, – сказав Шмигаль.

Він повідомив, що Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії.

“Загальна сума збитків і втрат оцінена в третьому звіті Світового банку на суму 499 млрд дол.”, – сказав Шмигаль.

Як заявив прем’єр, наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол., 15 млрд дол. – це витратити на «швидке відновлення».