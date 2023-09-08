Політика

Шмигаль заявив, що дві третини з анонсованого США $1 мільярда підтримки буде спрямовано у сферу безпеки

8 Вересня 2023 18:25
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сша, Шмигаль

Дві третини з анонсованого державним секретарем США Ентоні Блінкеном додаткового пакета підтримки України буде спрямовано на допомогу у сфері безпеки.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

“Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва анонсував додатковий пакет підтримки нашої держави на $1 млрд. Дві третини від цієї суми піде на нову військову та цивільну допомогу у сфері безпеки”, – сказав Шмигаль.

За його словами, США також є одним із лідерів у допомозі українському енергосектору. Київ пропонує американським компаніям інвестувати в українську енергетику.

Крім того, США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. “Мова про перші $5,4 млн, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів”, – додав глава уряду.


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