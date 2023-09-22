Шмигаль заявив про запуск ринку із гуманітарного розмінування через Prozorro 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава запустить ринок із гуманітарного розмінування через систему Prozorro. Загалом, у дербюджет на наступний рік закладено 2 млрд гривень на розмінування територій України.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 22 вересня.

“Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Зокрема розробляємо механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування”, — сказав очільник уряду.

Шмигаль пояснив, що якщо аграрна або інша компанія через Prozorro закуповує послугу розмінування, отримує цю послугу та відповідний сертифікат від офіційно ліцензованого оператора, в такому разі держава буде повністю або частково компенсувати витрати.

“Це має суттєво прискорити процес очищення земель там, де це можливо. У проекті бюджету на 2024 рік ми заклали 2 млрд грн на гуманітарне розмінування”, — сказав Денис Шмигаль.