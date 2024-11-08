Шмигаль відреагував на скандальний закон “про дрова”

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей не буде.

Законопроєкт, який передбачав штрафи за зберігання дров, не буде підписаний президентом, додав прем’єр.

Шмигаль наголосив, що держава і уряд підтримуватимуть українців, які заготовляють дрова для опалення своїх осель, особливо в сільській місцевості, де це часто є основним джерелом палива.

Законопроєкт № 9665, ухвалений Верховною Радою 10 жовтня, передбачав посилення штрафів за незаконний обіг деревини. Новий закон мав значно підвищити штрафи — з 17-25,5 до 34-85 тисяч гривень.

Це викликало суспільний резонанс, і в медіа цей законопроєкт отримав назву “закон про дрова”.