Шмигаль відреагував на петицію щодо жіночих купе на Укрзалізниці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про масштабування проекту послуги жіночих купе на всі поїзди ухвалять по закінченню тестового періоду.

Про це йдеться у відповіді Шмигаля на петицію, опубліковану на сайті уряду.

“За результатами опитування пасажирів та аналізу реалізації виділених місць у зазначених купе, буде прийнято рішення щодо подальшого надання послуги в усіх поїздах, що курсують у внутрішньому та міжнародному сполученнях”, – зазначив очільник уряду.

За його словами, УЗ також вживає заходів, направлених на підвищення рівня комфорту та безпеки під час здійснення поїздок залізничним транспортом. Зокрема йдеться про системи відеонагляду та кнопки виклику провідника.

23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проект із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.