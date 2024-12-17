Економіка

Шмигаль: Україна готова до транзиту газу, але не російського
17 Грудня 2024 10:33
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газ, Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

16 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не планує продовжувати транзит російського газу після завершення чинного контракту, але готова обговорювати транзит газу з інших джерел.

Про це заявив Денис Шмигаль.

Чинна угода про транзит російського газу завершується 1 січня 2025 року і не буде продовжена. Шмигаль наголосив, що Україна готова розглядати звернення Єврокомісії щодо транзиту неросійського газу відповідно до принципів енергетичної безпеки ЄС.

“Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми готові обговорити це й реалізувати відповідні домовленості”, – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль також підкреслив, що Росія використовує експорт енергоресурсів для фінансування війни проти України та дестабілізації європейських країн.

Крім того, сторони обговорили розширення співпраці в електроенергетичній сфері. За останній тиждень 30% імпорту електроенергії до України забезпечувала саме Словаччина.


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