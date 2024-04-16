Шмигаль розпочав візит у США: Головна тема — залучення американських інвестицій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув у США і зустрівся зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

“Починаємо роботу в США в межах візиту на Spring Meetings Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку. У Чикаго проводимо зустріч зі спецпредставницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер”, – йдеться у повідомленні прем’єра.

Як зазначив Шмигаль, головна тема обговорень на зустрічах — залучення інвестицій в Україну. Також прем’єр додав, що попереду запланована зустріч із представниками бізнесу, із якими він поспілкується про перспективні проєкти.

“У межах візиту також обговоримо фінансову підтримку, конфіскацію російських активів, ситуацію в енергетиці та посилення української ППО”, — сказав Шмигаль.