Економіка

Шмигаль розкритикував рішення НКРЕКП підвищити тарифи на воду

1 Липня 2023 18:12
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вода, Шмигаль, тарифи

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, рішення неприйнятні і не погоджені з Урядом.

“Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення”, – написав він у Telegram, додавши, що непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду.

“Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень”, – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення щодо встановлення з 1 липня нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 34 водоканалів на 2023 рік.


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