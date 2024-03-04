Шмигаль повідомив про підписання Україною та західними виробниками зброї 5 контрактів про створення спільних підприємств

Шмигаль наголосив, що деякі підприємства створюються непублічно, аби не наражати їх на небезпеку.

Про це він повідомив на пресконференції, передає Укрінформ.

“Дуже плідно співпрацюємо з лідерами виробництва озброєнь світу. Уже можемо говорити про 5 укладених контрактів і створення 5 спільних підприємств в Україні у співпраці з західними виробниками озброєння. Ця робота продовжується. Таких підприємств цього року будуть десятки”, – заявив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що деякі підприємства створюються непублічно, аби не наражати їх на небезпеку.

“Ми не оприлюднюємо, де вони створюються, щоб забезпечити їхню безпеку”, – сказав він.

За словами прем’єра, наразі багато західних виробників озброєння розглядають можливість своєї присутності в Україні, підписання контракту з державою, створення спільних підприємств, вироблення зброї, а також складання окремих елементів та проведення ремонтних робіт.

“Це суттєво посилить нашу безпекову складову”, – підкреслив Шмигаль.