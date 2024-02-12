Економіка

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ фінансування України на 2024 рік

12 Лютого 2024 17:03
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кабмін, мвф
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль / Фото: пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого в Києві провів зустріч з делегацією Міжнародного валютного фонду.

“Подякував за успішний другий перегляд програми EFF на 15,6 мільярда доларів. Обговорили впровадження реформ та фінансування України на цей рік. Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Водночас маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, підтримку G7”, — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, у ході зустрічі окреслили точки зростання ВВП, серед яких розвиток оборонно-промислового комплексу.

Окрім цього, глава уряду відзначив ефективність роботи українського зернового коридору та його позитивний вплив на економіку й розповів про роботу в напрямку конфіскації заморожених російських активів.

“Розраховуємо спільно з партнерами напрацювати механізм, який дозволить спрямувати ці активи для відновлення України”, — наголосив посадовець.

Шмигаль додав, що МВФ є одним з найбільших фінансових партнерів України. Загалом за 2022-2023 роки Фонд надав понад 7 мільярдів доларів. У поточному році очікується від 5,4 мільярда доларів.


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