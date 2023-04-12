Шмигаль не виключає, що наступ України може розпочатися влітку

Контранаступ української армії може розпочатися вже цього літа, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню The Hill напередодні візиту до Вашингтона.

“Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоб перейти в контрнаступ, потрібно бути готовим до цього на 100% і навіть більше”, – сказав він.

На питання про те, як останні витоки американських секретних документів впливають на планування контрнаступу, Шмигаль заявив, що Україна у будь-якому разі звільнить свої території.

“Ми багато разів доводили, що можемо це зробити. У наших партнерів у всьому світі ми просимо […] танки, боєприпаси, літаки та бронетехніку”, – заявив він.