Шмигаль назвав п’ять ключових напрямів роботи Уряду у 2025 році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на форумі «Україна. Рік 2025» визначив п’ять головних пріоритетів, на яких сьогодні зосереджена робота Уряду.

Першим напрямом є зміцнення Сил безпеки й оборони. «Кожну зібрану гривню в Україні спрямовуємо на ці потреби», — наголосив Шмигаль. За його словами, цього року на оборону передбачено 2,2 трлн грн, що становить 26% ВВП. Український оборонно-промисловий комплекс за минулий рік зріс у шість разів, а нині забезпечує 30% потреб армії. Мета Уряду — досягти щонайменше 50% забезпечення власним виробництвом.

Другий напрям — ефективна соціальна політика. У 2024 році на пенсії було виплачено 730 млрд грн, ще 180 млрд грн склали інші соціальні виплати. Цього року всі виплати продовжаться вчасно, а вже з 1 березня відбудеться індексація пенсій. Також планується запровадження підтримки родин з дітьми, базової соціальної допомоги та накопичувальної пенсії.

Третім пріоритетом визначено відновлення країни, зокрема швидке відновлення в умовах війни. У 2025 році особливу увагу приділять відновленню енергетичної інфраструктури та житла людей.

Четвертий напрям — підтримка економіки та українського виробника. Для цього діють програми пільгового кредитування, компенсації за українську техніку, гранти на відкриття бізнесу, а також «Національний кешбек», до якого вже долучилися 5 млн українців і понад 2 тисячі виробників.

П’ятий пріоритет — взаємодія з міжнародними партнерами. Як зазначив Шмигаль, уже підтверджено 38,4 млрд доларів бюджетної підтримки від партнерів. Україна продовжує співпрацю з МВФ, Єврокомісією, Світовим банком, ЄБРР та іншими фінансовими структурами.

«Виклики четвертого року цієї повномасштабної війни величезні, але я впевнений, що разом ми їх подолаємо», — підсумував Прем’єр-міністр, подякувавши українським захисникам і захисницям.