Економіка

Шмигаль назвав обсяг фінансової допомоги, яку Україна очікує у 2025 році
13 Грудня 2024 14:59
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Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет Міністрів України

У 2025 році Україна розраховує отримати до 50 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки, зокрема від США, ЄС, Канади, Великої Британії та Японії. 

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що США вже оголосили про надання Україні 20 млрд доларів, які будуть перераховані через фонд Світового банку. Ці кошти є частиною пакета підтримки від G7 за рахунок заморожених російських активів, загальна сума якого становить 50 млрд доларів.

“Ці 20 млрд доларів від США вже перераховані до фонду Світового банку, через який вони стануть доступними для України,” — наголосив прем’єр-міністр.

Окрім фінансування від США, Україна очікує отримати:

  • До 20 млрд доларів від ЄС;
  • 3,7 млрд доларів від Канади;
  • По 3 млрд доларів від Великої Британії та Японії.

Шмигаль додав, що Україна також співпрацює з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком та реалізує програму Ukraine Facility.

“Ми обговорили з нашими німецькими партнерами питання фінансування на наступний рік. Маємо чітке розуміння, як забезпечити покриття дефіциту бюджету у 2025 році. Це дозволить Україні зберегти фінансову стійкість,” — підсумував прем’єр.


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