Політика

Шмигаль нагородив Буданова
6 Жовтня 2024 10:46
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буданов, Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вручає керівнику ГУР Кирилу Буданову відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни / Фото телеграм-канал @DIUkraine

Очільник ГУР Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку “за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни”.

Про це головний розвідник повідомив у Telegram.

“Подякував Денису Анатолійовичу та усьому українському уряду за визнання результатів роботи ГУР МОУ, а також за всебічну підтримку та зміцнення спецслужби. Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором ― сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо”, – прокоментував Буданов.

Керівник ГУР наголосив, що “продовжуємо разом захищати нашу державу і українську націю від російських загарбників та воєнних злочинців”.


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