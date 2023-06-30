Економіка

Шмигаль анонсує “кардинальне зменшення ролі держави в економіці”

30 Червня 2023 19:36
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відбудова

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсує «кардинальне» зменшення ролі держави в економіці.

«Україна потребує нової економічної моделі. Без цього неможливо буде досягти поставленої та дуже амбітної мети – ВВП України за 10 років має складати трильйон доларів. Провідними в цій економічній моделі будуть приватний капітал та підприємці. У свою чергу, роль держави в економіці буде кардинально зменшена, буде продовжена приватизація та завершена реформа корпоративного управління, проведена радикальна дерегуляція, оцифровані всі послуги та сервіси для бізнесу», – заявив він під час засідання уряду.

За його словами, один із ключових елементів економічної філософії – це принцип, що Україна робить ставку на переробку.

«Не експорт сировини, а експорт готової продукції. Включення України у європейські та глобальні ланцюги виробництва. Другий пункт у межах цього орієнтиру – це нові чесні відносини між державою і суспільством. Це те, що в пріоритетах Уряду визначено як ефективна цифрова держава, нова соціальна політика та розвиток людського капіталу», – додав прем’єр.

Денис Шмигаль нагадав, що напередодні під час виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський запропонував орієнтири нової Української доктрини, серед яких є «трансформація України за наступні 10 років». За словами очільника уряду, тепер кожне міністерство має представити дорожню карту змін відповідно до озвучених президентом елементів доктрини – «це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія».


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