Суспільство

Школи Київщини працюватимуть у дистанційному режимі

26 Листопада 2023 18:35
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школа, київ, негода

Школи Київщини в понеділок, 27 листопада, працюватимуть у дистанційному режимі. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Про це повідомили в Київській ОВА із посиланням на рішення, що ухвалили на оперативному засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За прогнозами синоптиків, погода на Київщині погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги, в ОВА закликали жителів за можливості перечекати негоду вдома.


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