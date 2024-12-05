Щонайменше 6 мерів і голів громад України залишаються у російському полоні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на грудень 2024 року щонайменше шість мерів і голів громад України залишаються в російському полоні. Про це він повідомив під час міжнародної правозахисної конференції “Десятиліття 2014–2024. Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію”.

Зеленський нагадав про трагічну долю мера Дніпрорудного на Запоріжжі Євгенія Матвієва, який загинув у російському полоні. Матвієв був захоплений ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти місцевим жителям.

“Сьогодні в полоні перебувають ще щонайменше шість мерів і голів громад. Вони є серед тисяч українців, які безпідставно утримуються в неволі не тільки з 2022 року, а й з 2014 року. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути їх додому”, — наголосив президент.