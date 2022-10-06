Щодня у Харкові формують до 4 тисяч продуктових наборів для деокупованих громад області

Проднабори із гуманітарного штабу області в першу чергу доставляють жителям нещодавно звільнених територій, повідомили в Харківській ОВА.

Як зазначив волонтер, координатор центру з формування продуктових наборів у Харківській області Руслан Пчьолкін, щодня тут фасують 3-4 тис. пакунків.

Харківський продуктовий набір складається із 14 позицій. В ньому є два види печива, макарони, горох, борошно, цукор, консервована квасоля, овочева та рибна консерви, ячнева та рисова крупи, згущене молоко, три банки тушонки та олія.

Продукти вже доставили у Савинці, Малинівку, Вільхівку та інші громади. Сьогодні продуктову допомогу отримала Куньєвська ТГ Ізюмського району.