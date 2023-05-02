Що вибухнуло у Павлограді?

Місто Павлоград на Дніпропетровщині пережило російський ракетний удар, внаслідок якого зруйновані десятки будинків, загинули двоє людей, 40 поранені.

Після того, як у телеграм каналах з’явилися жахливі фото і відео вибуху, почали лунати припущення, що росіяни влучили у місцевий хімічний завод, який виробляє вибухівку для ракет.

У місцевих пабліках ще з ночі 1 травня повідомляли про хімічну загрозу – людям радили не виходити на вулицю. Проте на ранок місцева влада запевнила, що проведені заміри показали, що повітря – чисте, а інформацію про забруднення “розганяли” у соцмережах з метою посіяти паніку.

У Павлограді місцеві жителі й зараз не знають точно, куди саме влучила ракета, проте припускають, що влучання було на території хімзаводу.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про “пошкодження промислового підприємства”, проте не уточнював, якого саме, й деталей не надав.

Однак і сам вибух, який бачили далеко за межами Павлограда, і дані у ЗМІ та соцмережах дають підстави припускати, що влучення у хімпідприємство було, але до кінця не зрозуміло, що саме пошкоджено і які масштаби руйнувань. Територія цього заводу велика.

Увечері 1 травня президент Зеленський у телезверненні сказав про загибель у Павлограді двох “зовсім молодих хлопців”, не сказавши, чи були вони військовими. Проте вранці з Харківщини надійшла інформація про загибель молодого земляка, який служив у Національній гвардії і який був на бойовому чергуванні і загинув внаслідок ракетного удару у Павлограді 30 квітня.

З 2014 року це державне стратегічне підприємство охороняє саме Національна гвардія.

Павлоградський хімічний завод виробляє вибухові речовини, реактивні снаряди, а також утилізує різні види боєприпасів і тверде ракетне паливо.

Зокрема, він бере участь в створенні палива для ракет комплексу “Вільха” та інших. Це підприємство працює ще з радянських часів, тому Росія напевне володіє всією інформацією про структуру і особливості хімзаводу.

На сьогодні в Україні це єдине підприємство, що виробляє ракетне паливо.

За повідомленнями дніпровських ЗМІ, на підприємстві досі зберігаються ступені від виготовлених за часів СРСР стратегічних твердопаливних ракет СС-19.

Кілька років тому уряд призупиняв програми з утилізації твердого ракетного палива. Тоді на території Павлоградського хімзаводу лишалося понад 1,8 тис. тонн палива, термін придатності якого закінчився ще 20 років тому.

Проте невдовзі Кабінет міністрів виділив частину коштів на утилізацію, на завод повернулося понад 500 робітників, і цю роботу відновили.

Генеральний директор підприємства Леонід Шиман у ті роки попереджав, що будь-яка надзвичайна ситуація, детонація хоча б одного елемента з паливом може призвести до ланцюгової реакції і як наслідок – до екологічної катастрофи не лише у Дніпропетровській, але й у сусідніх областях.

“Кадри вибуху, що піднявся високо в повітря, – все це схоже на те, що росіяни кудись попали, але куди саме, не зрозуміло. Територія підприємства дуже велика, об’єкт засекречений, тому навіть місцеві можуть не знати усієї інформації або ж не мають права щось оприлюднювати”, – кажуть місцеві.

“Я на вулиці, в повітрі нічого не відчувається, – розповідає житель Павлограда Артем. – Люди перелякані більше через “приліт”, через те, що багато руйнувань, що багато постраждалих у місті і сусідніх селах. До цього у нас були “прильоти”, але таких сильних руйнувань, як зараз, не було”.

Місцева влада не уточнює, в яке підприємство влучила ракета чи її уламки, але запевняє жителів, що пожежу там ліквідували одразу і що хімічної загрози немає.

“Хімічна небезпека в місті відсутня. Не піддавайтесь паніці. Не поширюйте фейки”, – написали у телеграмі міськвиконкому Павлограда.

Водночас, Артем каже, що у місті люди досі розповідають про дуже сильний спалах під час вибуху і що це може означати, що горіла якась речовина. Він також визнає, що у місцевих жителів мало перевіреної інформації про це подію.

“Ми навіть про те, що є загиблі, почули лише зі звернення президента”, – сказав він.

BBC