Що сталося під Вугледаром?

Розгром російської колони під Вугледаром, в результаті якого, за підрахунками різних джерел, було знищено або підбито понад 30 одиниць бронетехніки, став однією з обговорюваних тем після передбачуваного початку великого російського наступу в Україні. Через кілька днів після того, як відеозйомка цього бою потрапила в мережу, залишаються питання про подію, що сталася під Вугледаром, відповіді на які спробувала знайти BBC.

Кадри розгромленої колони викликали критику з боку проросійськи налаштованих блогерів та військових експертів. Деякі з них називають це одним із найбільших одномоментних поразок російської армії за всю війну в Україні, порівнюючи цей бій зі спробою переправитися через річку Сіверський Донець у травні 2022 року. Тоді в ході кількох спроб форсувати річку російські війська також зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Правда, поки немає достовірних даних про те, чи була вся техніка, що потрапила на відео, підбита або знищена в один день: на кадрах фігурують не тільки моменти поразки танків і БМП, але також і машини, що окремо стоять, які теоретично могли вже знаходитися на полі бою. Цифра в 31 одиницю техніки отримана шляхом аналізу даних ролика, однак немає стовідсоткової впевненості, що ці кадри були зроблені за підсумками одного дня, а сам ролик не був змонтований з декількох зйомок.

Тим не менш, російські військові блогери стверджують, що ці події справді відбувалися в один день, і називають це саме “боєм”.

Бій, який потрапив до об’єктиву українського безпілотника, став лише одним з епізодів великої битви за Вугледар. Це місто розташоване на півдні Донецької області. Російські війська безуспішно намагаються взяти його від початку вторгнення до сусідньої країни.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



