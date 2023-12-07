Суспільство

Що Міноборони пропонує в новому законопроєкті про мобілізацію

7 Грудня 2023 19:26
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мобілізація

Повістки в Україні, можливо, надсилатимуть електронною поштою або рекомендованим листом, також можливе скасування відстрочки для тих військовозобовʼязаних, які здобувають другу або третю вищу освіту.

Про це повідомило видання BBC Україна, що ознайомилося з ключовими ідеями Міноборони, які можуть бути в новому законопроєкті щодо змін в питанні мобілізації у четвер, 7 грудня.

За словами очільника оборонного комітету парламенту Олександра Завітневича, «цілісної картини» законопроєкту поки що немає. Наразі в профільному комітеті намагаються розробити «комплексний документ».

За інформацією журналістів, ключовою ідеєю є зменшення кількості громадян, які матимуть право на відстрочку від армії. Цього права можуть позбавити спершу тих чоловіків, які доглядають за родичами з інвалідністю ІІІ групи. Також планується скоротити перелік осіб, які мають відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю І та ІІ групи.

Журналісти додають, що можуть також скасувати відстрочку для тих, хто отримуватиме другу або третю вищу освіту.

Видання зазначає, що взяти на військовий облік також зможуть іноземців, які отримали українське громадянство, а перед цим служили в Збройних силах іншої країни.

Територіальні центри комплектування зможуть отримати більше «інструментів» для перевірки даних українців на вулицях. Зокрема, громадян зможуть оголошувати у розшук і вручати повістки без поліції.

Серед інших можливих нововведень — створення Сертифікату захисника у Дії. Військовозобоʼязані зможуть там періодично оновлювати інформацію про себе.

BBС додає, що наявність цих нововведень у проєкті закону, який ще розробляють, підтвердив Федір Веніславський, якого президент Володимир Зеленський 7 грудня звільнив з посади свого представника у Верховній Раді.

«Ці норми мають спростити отримання повістки й не дозволяти людям зловживати тим, що вони нібито не отримують повістки і не порушують закон», — сказав він раніше в інтервʼю виданню РБК-Україна.


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