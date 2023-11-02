Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд та Арізона визнали Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.
Вона також подякувала губернаторам штатів за солідарність з Україною.
Зазначається, що посольство України спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби ще більше штатів долучилися до визнання подій 1932−1933 років геноцидом українського народу.
Наразі вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.