Суспільство

Ще три штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу

2 Листопада 2023 08:46
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сша, голодомор

Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд та Арізона визнали Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

Вона також подякувала губернаторам штатів за солідарність з Україною.

Зазначається, що посольство України спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби ще більше штатів долучилися до визнання подій 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Наразі вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.


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