Ще трохи подробиць про атаку безпілотниками Кремля

Прес-служба Кремля стверджує, що безпілотників було два, що вони були “виведені з ладу із застосуванням систем радіолокаційної боротьби”, і що постраждалих та матеріальних збитків від падіння безпілотників та розльоту осколків на території Кремля немає.

Якого розміру та моделі були безпілотники, падіння яких на території Кремля не завдало шкоди, звідки вони були запущені і як долетіли до центру російської столиці, російська влада не пояснює.

“Хлопок по силі був схож на гуркіт грому, пишуть сусіди з вулиці Серафимовича. Також жителі Будинку на набережній бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після хлопка. Підсвічування Кремля та Кремлівської набережної зараз вимкнуто”, – написав автор каналу “Соседи. Якиманка-Замоскворечье”.

Вулиця Серафимовича розташована через річку від Кремля, поряд із Болотною площею. На ній стоїть “Будинок на набережній”, з якого відкривається гарний краєвид на Кремль.

Раніше російська влада використала передбачувану загрозу диверсій для скасування парадів 9 травня. По всій країні під цим приводом було скасовано масові ходи “Безсмертного полку”. Парад Перемоги на Червоній площі відбудеться, змін у планах немає, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков після повідомлень про удар по території Кремля.

Прес-служба президента Росії в середу оголосила, що Україна вночі спробувала завдати удару по резиденції Путіна в Кремлі.