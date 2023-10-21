Ще трьох депортованих дітей вдалося повернути до України

Україна повернула ще трьох незаконно депортованих дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Ще трьох українських дітей вдалося повернути на Батьківщину. Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також залучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів”, – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив омбудсмен, це “повернення вдалося здійснити завдяки співпраці з БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт (Mariam Lambert)”. Лубінець також подякував за участь NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ “Посмішка ЮА” (Благодійний фонд Посмішка ЮА).