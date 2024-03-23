Суспільство

Ще мінус тисяча орків: Генштаб оновив дані по втратам загарбників

23 Березня 2024 09:36
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втрати ворога
Підбитий танк / Фото: Getty Images

З початку широкомасiтабного вторгнення росіяни вже втратили 435 760 осіб та купу техники.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6852 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10811 (+36) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),
  • крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)

Дані уточнюються.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

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