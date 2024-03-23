Суспільство

Ще мінус тисяча орків: Генштаб оновив дані по втратам загарбників Підбитий танк / Фото: Getty Images З початку широкомасiтабного вторгнення росіяни вже втратили 435 760 осіб та купу техники. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,

танків ‒ 6852 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,

артилерійських систем – 10811 (+36) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 723 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463 (+75),

крилаті ракети ‒ 1992 (+39),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1768 (+19) Дані уточнюються. Інфографіка Генштабу ЗСУ



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