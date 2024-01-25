Ще дві країни приєдналися до коаліції дронів та РЕБ

До коаліції дронів та радіоелектронної боротьби приєднались Швеція та Велика Британія, разом з Україною та Латвією кількість учасників зросла до 4 країн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони

Повідомляється, що міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Також Велика Британія оголосила про намір приєднатися до коаліції, і стати її співлідером разом з Латвією.

“Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.