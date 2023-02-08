Політика

Ще 77 американців не зможуть поїхати на свято огірка в Суздалі

8 Лютого 2023 21:26
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санкції

Міністерство закордонних справ Росії розширило список санкцій проти США ще на 77 громадян цієї країни, повідомив 8 лютого сайт відомства.

«Реагуючи на розширення Вашингтоном списку російських громадян, проти яких запроваджуються персональні санкції, вʼїзд до Росії закривається на постійній основі для 77 американців. Ще раз наголошуємо для кращого засвоєння у Вашингтоні, що будь-які ворожі дії проти Росії, включно з розкручуванням санкційної спіралі, отримають відсіч і вдарять бумерангом по самих США», – йдеться в заяві.

МЗС Росії запровадило персональні санкції проти губернатора штату Алабама Еллен Айві, губернатора штату Массачусетс Чарлі Бейкера, керівника напрямку розвитку бізнесу компанії «Лейдос», генерал-лейтенанта ВПС США у відставці Вільяма Бендера, доньки колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі Крістін Пелосі та інших американців.


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