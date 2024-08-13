Суспільство

Ще 6 дітей повернули з окупації на Батьківщину
13 Серпня 2024 12:00
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Фото: Facebook

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до України повернули шістьох дітей разом із родинами. 

Про це у Telegram 13 серпня повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки”, — написав омбудсмен.

Він додав, що відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей й стало поштовхом для виїзду.

Лубінець також розповів, що одна з родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників громадської організації, благодійного фонду та держорганів поспілкувалися з ними щодо надання необхідної допомоги.

Іншою родиною займалися працівники Офісу омбудсмена із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги громадське об’єднання “Об’єднання багатодітних родин “Крила” та “Карітас-Спес Україна”.

“Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти”, — сказав Лубінець.


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