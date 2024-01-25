Суспільство

Ще 4 українських дітей вдалося повернути на підконтрольну територію

25 Січня 2024 12:48
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діти, окупація

Ще чотирьох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій та росії.

Про це повідомила благодійна організація Save Ukraine, засновником якої є колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

Як зазначається, деякі діти не бачилися з рідними майже два роки. Декого батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр.

«На щастя, ці випробування вже позаду і зараз усі діти в безпеці», — повідомили в організації.

Це вже 15-та рятувальна місія Save Ukraine. Загалом організації вдалося повернути вже 231 українську дитину з росії та тимчасово окупованих територій.


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